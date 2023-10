Show de estreia de Marília Tavares no Acre anuncia últimos ingressos do primeiro lote

Prepare-se para uma noite inesquecível de música e emoção, pois a talentosa cantora de arrocha, Marília Tavares, estará se apresentando ao vivo em Rio Branco no Acre no dia 5 de novembro às 15h no Maison Borges. Esta promete ser uma noite mágica, repleta de música apaixonada e uma atmosfera cativante, trazida a você pela Marca Eventos.

Natural de Roraima, Marília Tavares conquistou um lugar especial no coração dos amantes da música brasileira com sua voz marcante e autenticidade musical. Desde sua notável participação no programa “The Voice Kids”, sua carreira tem sido marcada por sucessos e uma base de fãs em constante crescimento.

O show em Rio Branco será uma oportunidade única para os fãs de Marília Tavares experimentarem seu talento ao vivo. Com um repertório que abrange seus maiores sucessos e interpretações emocionantes, esta noite promete ser um tributo à paixão e à música.

Marília Tavares, com sua voz única e carisma contagiante, promete uma apresentação que deixará uma marca duradoura nos corações de todos que comparecerem. Não perca a chance de fazer parte deste momento especial e testemunhar uma das vozes mais promissoras da música brasileira ao vivo.

Produzido por Marca Eventos, o evento promete qualidade e profissionalismo em todos os aspectos. Os ingressos para o show de Marília Tavares em tem virada de lote prevista para este domingo (20). Os ingressos podem ser adquiridos na Casa da Sogra, Óticas Novo Estilo, Vila Beer Conveniência. Também pelo link: https://www.bilheteriadigital.com/sunset-novo-estilo-2023

Mais informações: (68) 99950-0190