VÍDEO: testemunha relata momento exato de queda de avião que matou 12 pessoas no Acre

Um trágico acidente aéreo abalou o estado do Acre no início da manhã deste domingo (29). Um avião modelo Caravan, de médio porte, caiu pouco depois de decolar do Aeroporto Internacional de Rio Branco, com destino ao município de Envira, interior do Amazonas. Ao todo, 12 pessoas morreram com o impacto da queda. Em entrevista ao ContilNet, um morador da região conta os detalhes que antecederam e culminaram no acidente.

Antônio Sávio, revela que o avião passou por cima de uma residência em uma área rural próxima ao aeroporto, vindo a cair logo em seguida. “O avião passou na beirada da casa, desviou e saiu quebrando as árvores”.

O avião explodiu ao tocar o solo, fazendo com que as vítimas morressem carbonizadas. A testemunha relata que a aerenova explodiu após cair ao chão.

“Quando ele caiu, já caiu em cima da árvore e explodiu, aí todos fomos para lá”, disse. Antônio conta que ao chegar no local, o fogo já tinha tomado conta da aeronave e não havia mais sobreviventes.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e se deslocaram até o local, no entanto, nada puderam fazer para salvar as vítimas. Viaturas do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionadas para retirar os corpos dos tripulantes mortos.

O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e segundo dados da Agência nacional de Aviação Civil (Anac), estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) regular. A próxima manutenção seria em 2024.