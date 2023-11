Acre enfrenta o Rio Grande do Norte na semifinal do Brasileiro

A seleção Acreana enfrenta o Rio Grande do Norte nesta sexta, 24, às 19h30, no ginásio do Meta, na segunda semifinal do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16. No duelo entre as duas seleções na fase de classificação, o Rio Grande do Norte venceu por 3 sets a 0.

“Vai ser um jogo completamente diferente. A nossa equipe ganhou confiança durante o torneio e isso é importante em uma partida decisiva”, afirmou o auxiliar técnico Joneudes Fernandes.

Outra semifinal

Na primeira semifinal do Brasileiro, Alagoas joga contra Goiás em um duelo sem favorito. Na primeira fase, Alagoas venceu o confronto por 3 sets a 0.

Derrota para Goiás

Os garotos acreanos fecharam a participação na fase de classificação do Brasileiro com derrota para Goiás por 2 sets a 1, com parciais de 25×27, 25×23 e 25×19 na manhã desta sexta, no ginásio do Meta.