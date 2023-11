Acre vence Piauí e entra na disputa por uma vaga na semifinal do Brasileiro

A seleção Acreana venceu o Piauí por 3 sets a 0 com parciais 25/18, 25/21 e 25/17 nesta quarta, 22, no ginásio do Meta, e conseguiu a recuperação no Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16. O resultado coloca os garotos acreanos com boas chances de garantir uma vaga nas semifinais do torneio nacional.

Dois jogos

A seleção Acreana fará duas partidas pela fase de classificação do Brasileiro nesta quinta, 23. O primeiro confronto será contra a seleção de Sergipe, às 11 horas, e na segunda partida o duelo vai ser diante da seleção de Tocantins.

Outros resultados

Rio Grande do Norte 3 x 0 Sergipe (25/12, 25/15 e 25/15)

Goiás 2 x 1 Piauí (25/20, 25/19 e 20/25)

Alagoas 3 x 0 Tocantins (25/16, 25/16 e 25/8)

Rio Grande do Norte 2 x 1 Goiás (25/21, 25/19 e 19/25)

Alagoas 3 x 0 Goiás (25/13, 25/17 e 25/16)