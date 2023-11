Adolescente que trafegava de bicicleta se distrai, bate em carro e vai parar no PS

Um adolescente com as iniciais I.C.B.M, que trafegava em uma bicicleta na travessa Tancredo Neves, bairro da Pista, região da Baixada da Sobral, colidiu com um carro quando perdeu o equilíbrio.

O acidente aconteceu na noite deste sábado (11)e o jovem teria batido a cabeça em um dos vidros do veículo.

O serviço de atendimento móvel de urgência e emergência (SAMU) foi acionado, os paramédicos estiveram no local, realizaram todos os procedimentos e encaminharam o jovem ao Pronto Socorro da capital em estado de saúde instável.

O condutor do veículo permaneceu no local e prestou todas as informações às autoridades de trânsito.