ApexBrasil leva compradores estrangeiros para imersão na Reserva Chico Mendes

20 compradores de 15 países que estão no Acre para participar do Exporta Mais Amazônia fazem expedição neste domingo, 26, na Reserva Extrativista Chico Mendes.

A comitiva de compradores estrangeiros saiu de Rio Branco rumo a Xapuri, de lá seguem aproximadamente 40 minutos pela estrada de chão que leva até a comunidade Rio Branco, na propriedade do seringueiro Raimundo Barros, primo do líder ambientalista Chico Mendes, onde vão poder conhecer as trilhas da sociobioeconomia, as cadeias produtivas da borracha, castanha, frutas.

Participam do dia de floresta compradores da Argentina, Canadá, Catar, China, Colômbia, Estados Unidos, Egito, Equador, Espanha, Índia, Países Baixos, Peru, Reino Unido, Singapura.