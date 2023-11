Carol Celico anuncia gravidez: “Agora somos cinco”

Carol Celico usou as redes sociais neste sábado (25/11) para anunciar que está à espera do terceiro filho. A influenciadora digital, que é casada com o empresário Eduardo Scarpa, já é mãe de Luca e Isabella, frutos do antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

“A surpresa mais emocionante das nossas vidas. Agora somos cinco corações! Obrigada por esse presente, meu Deus! Que você venha cheio de saúde e alegria, já te amamos muito!”, escreveu Carol Celico no Instagram.

Carol Celico revela que filhos têm um cartão do banco para usar mesada

Carol Celico usou as redes sociais, recentemente, para falar sobre a educação financeira dos filhos. Mãe de Luca, de 14 anos, e Isabella, de 11 anos, frutos do antigo relacionamento do o ex-jogador Kaká, ela contou que os filhos recebem mesada.

“Recebem mesada em uma conta com cartão deles, exatamente para adolescentes. Lá, eles recebem a mesada e usam para pagar o que querem comprar. Eles tem que se organizar. Incentivamos a terem uma planilha para irem colocando os gastos e se organizando melhor. Conversamos muito sobre finanças”, explicou.

A empresária também contou o que não abre mão de fazer com seus filhos. “Eu amo levá-los à escola, estou há tempos tentando levar menos (já estão muito grandes) e amo ‘colocar para dormir’. Hoje em dia não é colocar, mas é aquele momento de conversarmos e orarmos antes de dormir, falar individualmente com cada um”, declarou.