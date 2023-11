Carretas colidem na BR-364, próximo à curva da morte, durante tentativa de desvio

Na tarde desta terça-feira (28), aconteceu um acidente na BR-364 envolvendo duas carretas, entre as cidades de Jaru e Ouro Preto do Oeste, próximo à Curva da Morte.

O motorista estava retornando para sua residência em Cacoal e, quando estava próximo a Curva da Morte, se deparou com uma fila de veículos à frente trafegando lentamente.

Para evitar colidir na traseira de um carro de passeio que estava atrás de dois caminhões, passou para a faixa da esquerda. No entanto, viu outra carreta vindo no sentido contrário e teve que jogar seu caminhão para fora da pista para evitar uma colisão frontal, mas acabou batendo violentamente no semirreboque.

Com a forte colisão, a cabine do veículo de carga ficou completamente destruída. Felizmente, o motorista saiu ileso. Não houve feridos.