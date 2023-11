Caso de homem ameaçando pacientes de hospital com barra de ferro aconteceu no Pará

Um vídeo circulou em grupos de WhatsApp no Acre na tarde desta quinta-feira (23), expondo um incidente em uma unidade de saúde no estado do Pará. O vídeo, inicialmente associado erroneamente a Rio Branco, retrata um homem visivelmente perturbado, desencadeando um episódio de violência dentro das unidade de saúde.

Conforme relatos, o indivíduo, aparentemente em um surto, utilizou uma barra de ferro, originalmente destinada ao suporte de soro, e um cilindro de oxigênio para invadir uma sala na unidade de saúde. O vídeo evidencia o momento em que ele violentamente derruba a porta, desencadeando pânico entre pacientes e funcionários presentes no local.

Em nota, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), diante da notícia divulgada na mídia local, referente ao fato de que um acompanhante teria jogado e quebrado diversos objetos em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), vem a público informar que o vídeo usado nas matérias foi gravado em uma Unidade de Pronto Atendimento de Abaetetuba, cidade do nordeste do Pará, na tarde de sábado, 18, e não corresponde a uma unidade de saúde do Acre.

O comportamento agressivo do homem não se limitou apenas à destruição da porta; ele também ameaçou e tentou agredir funcionários e a equipe de segurança que tentava conter a situação. O clima tenso resultou em momentos de terror para aqueles que estavam na unidade de saúde, com pacientes buscando refúgio e profissionais de saúde agindo rapidamente para proteger a integridade de todos.