Com chuvas abaixo do esperado para novembro, Rio Acre volta a baixar em Rio Branco

Mesmo com a ocorrência de chuvas nos últimos dias na capital acreana e no interior do estado, o Rio Acre, que chegou a marcar 2,15 metros na última sexta-feira (24), voltou a baixar em Rio Branco. Neste sábado (25) o afluente registrou 2,2 metros.

Em 24 horas a redução no nível das águas foi de 13 centímetros. A previsão de chuvas intensas para semana não foi o suficiente para manter o manancial em ritmo de subida.

Segundo a Defesa Civil Municipal, para todo o mês de novembro eram esperados 207,1 milímetros de chuva, no entanto, até este sábado choveu um acumulado de apenas 81,2 mm, o que corresponde a 39,2% do total previsto.

A expectativa, segundo o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, é que o rio continue acima dos dois metros, já que estão previstas chuvas para o domingo (26) e a segunda (27).

Previsão para o final de semana

A chegada de uma fraca onda polar deixa o tempo extremamente instável, com chuvas a qualquer momento, desde as primeiras horas, e temperatura amena. As informações são do site O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale.

Há, ainda, alta probabilidade de chuvas intensas, que podem ser acompanhadas de raios e ventanias. No domingo as temperaturas máximas ficam entre 28 e 31ºC.