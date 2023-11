Com custo de R$ 2 milhões, Governo inaugura posto de fiscalização do Gefron

O governo do Acre entregou nesta segunda-feira (13) o novo Posto de Fiscalização do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), em Senador Guiomard. O investimento total para a inauguração da base foi de mais de R$ 2 milhões, foram proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Foi realizada, ainda, a entrega de oito viaturas, duas vans e um caminhão-guincho, além de equipamentos, como drones e coletes balísticos, doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com investimento total de R$ 4 milhões.

O posto de fiscalização fica localizado na BR-317 e nos últimos quatro anos os agentes do Gefron já apreenderam mais de 4 mil quilos de drogas, além de mais de 150 armas ilegais. O espaço agora passou por ampliação da estrutura.

Durante a solenidade de inauguração foi feita a entrega de medalhas de Honra e Mérito da Segurança Pública, um reconhecimento especial aos secretários que compõem a Amazônia Legal, homenageados por suas contribuições para a segurança na região.

Entre os homenageados estavam secretários de Segurança Pública dos estados de Tocantins, Rondônia e Maranhão, além de autoridades da segurança dos países fronteiriços Bolívia e Peru. A governadora Mailza Assis e o secretário de Segurança Pública do Acre, Américo Gaia, também foram homenageados pela Polícia de Pando, da Bolívia.