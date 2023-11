Concurso Casa da Moeda: contrato com banca é publicado; veja!

O extrato de contrato do Concurso Casa da Moeda já foi publicado e vem indicando a contratação da Cesgranrio como organizadora do certame. O Direção acessou o contrato e conferiu todos os detalhes!

Lembrando que serão ofertadas vagas imediatas e de cadastro reserva de nível médio e superior para técnico e analista, com salários até R$ 8.380,80!

Veja, a seguir, as principais informações do contrato:

Vagas e remunerações do Concurso Casa da Moeda

O Concurso Casa da Moeda ofertará vagas imediatas e de cadastro reserva para técnico e analista, divididas nas seguintes proporções:

Técnico de Segurança – Prevenção e Combate à Incêndios: 12 vagas imediatas + 6 CR;

Técnico de Segurança – Corporativa e Patrimonial: 40 imediatas + 8 CR;

Analista de Produção – Design de Valores (Gravador): 2 imediatas.

No que diz respeito aos salários, têm-se:

Técnico de Segurança – Prevenção e Combate à Incêndios: R$ 3.443,25

Técnico de Segurança – Corporativa e Patrimonial: R$ 3.443,25

Analista de Produção – Design de Valores (Gravador): R$ 8.380,80

Requisitos do Concurso Casa da Moeda

Ainda de acordo com o contrato entre a Casa da Moeda e a Cesgranrio, dentre os requisitos exigidos para os cargos estão:

Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial Nível médio completo e Certificado do Curso de Formação de Vigilante, dentro da validade de 02 (dois) anos ou Certificado de Reciclagem da Formação de Vigilante, dentro da validade

Técnico de Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio Nível médio completo e Certificado do Curso de Bombeiro Civil, dentro da validade de 02 (dois) anos ou Certificado de Reciclagem do Curso de Bombeiro Civil, dentro da validade; Exigência de carteira de habilitação – CNH, categoria “D” para o cargo/segmento

Analista de Produção – Designer de Valores – Gravador Nível superior completo em Gravura na Instituição Escola de Belas Artes



Valores das taxas de inscrição, locais de prova e homologação

O valor da taxa de inscrição ficará limitado a:

R$90,00 (noventa reais): Técnico de Segurança;

R$120,00 (cento e vinte reais): Analista de Produção.

Com relação a execução das provas, o contrato afirma que deverá ser feito nas dependências da contratada ou em outros locais escolhidos por ela, com a condição de estarem localizados na cidade do Rio de Janeiro.

Por fim, tem-se que a homologação do Processo Seletivo será feita em até 180 dias da assinatura do contrato.

Etapas e provas do Concurso da Moeda

Haverá 2 etapas para o cargo de técnico de segurança (nível médio), sendo elas:

Prova objetiva;

Exames Pré-Admissionais (Qualificação Biopsicossocial).

A prova objetiva será composta por 15 questões de português e 15 de matemática, sendo todas de múltipla escolha. Veja as pontuações por disciplina:

Português 5 questões no valor de 3,0 pontos; 5 no valor de 4,0; e 5 no valor de 5,0, subtotalizando 60,0 pontos.

Matemática 5 questões no valor de 2,0 pontos; 5 no valor de 2,5; e 5 no valor de 3,5, subtotalizando 40,0 pontos. Total – 100,0 pontos.



A segunda etapa consistirá em um exame pré-admissional focado na Qualificação Biopsicossocial.

Além disso, para os cargos de Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial e Técnico de Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio, haverá também o Teste de Capacitação Física e a Avaliação Psicológica.

Clique aqui e confira o contrato na íntegra!

