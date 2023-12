COP28: Brasil anunciará R$ 21 bilhões para transição energética

Quase R$ 21 bilhões em investimentos serão destinados para a transição energética sustentável do país. O anúncio será feito nesta sexta-feira (1º/12) pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. “Nós não temos como enfrentar o aquecimento global, a mudança climática, sem ciência e sem tecnologia”, explica a ministra.

Também serão lançados, no total, cinco editais focados na transição energética, dentro do escopo do programa Mais Inovação Brasil, em anúncio no estande da Confederação Nacional da Indústria (CNI) montado na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai.

Haverá, ainda, a apresentação da plataforma Sirene Organizacionais, desenvolvido em parceria com a CNI. Ela recebe os inventários de emissões de gases de efeito estufa de organizações públicas e privadas, e busca unificar, por meio de um sistema, os dados necessários para a implementação de um mercado regulado de carbono no Brasil.

A ministra Luciana integra a lista de ministros que acompanham o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a COP28.