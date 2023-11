Cruzeiro bate Goiás com gol no fim e se afasta do rebaixamento

Em duelo direto na parte mais baixa da tabela, Goiás e Cruzeiro se enfrentaram, nesta segunda-feira (27/11), encerrando a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, com gol no fim, a equipe de Minas venceu por 1 x 0, gol de Robert.

Com o resultado, o Esmeraldino permanece na 18ª colocação, com 35 pontos. Já a Raposa subiu para a 13ª, somando 44 pontos.

Resumo da partida

Mesmo no estádio da Serrinha, o Cruzeiro mostrou iniciativa para tentar abrir o placar. A equipe logo no início da partida começou a pressionar o Goiás e levar perigo. Com dois minutos, Vital assustou a torcida esmeraldina depois de pegar um rebote em cobrança de falta, mas Tadeu fez a defesa.

E a equipe mineira continuou produzindo chances, mas todas paravam no goleiro do esmeraldino. E ele foi o grande protagonista da etapa inicial. Tadeu realizou uma série de defesas decisivas para manter o placar inalterado, a mais impressionante delas aos 25, depois que Matheus Pereira deixou Weslley na cara do gol, mas acabou perdendo a oportunidade após defesa do goleiro do Goiás.

Com os sustos, o Esmeraldino passou a chegar mais no ataque e finalizar ao gol, mas ainda sem levar grande perigo ao gol de Rafael Cabral e as equipes foram para o intervalo sem gols.

A dinâmica se manteve na segunda etapa, e logo nos minutos iniciais Tadeu precisou fazer uma defesa difícil após chute de Mateus Vital. O Goiás apostava nos contra-ataques, principalmente após a entrada de Apodi, mas não dava trabalho para a defesa cruzeirense. Após os 20 minutos, os donos da casa passaram a pressionar e criar chances mais claras de balançar as redes.

A partida caminhava para o fim, quando Bruno Rodrigues achou Robert livre para marcar o gol que garantiu a vitória da equipe mineira por 1 x 0.