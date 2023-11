Dulce María relata felicidade em voltar ao Brasil: “Amo vocês”

Dulce María chegou ao Brasil, para os shows do RBD, na última terça-feira (7/11). A cantora e atriz aproveitou as redes sociais para expressar a felicidade de voltar ao nosso país após cinco anos.

“Depois de cinco anos, posso dizer: Olá, Brasil! Olá, Rio! Estou muito feliz de estar em seu país que tanto amo e que tanto amor tem dado para nós. (Desculpa meu portunhol). Amo vocês”, declarou a artista, no X, antigo Twitter.

A cantora Dulce María, a eterna Roberta Pardo da novela mexicana Rebelde, conversou com a revista Rolling Stone Brasil e comentou sobre os shows da Soy Rebelde Tour — que passará por Rio de Janeiro e São Paulo —, além de abrir o jogo sobre sua parceria com a cantora brasileira Marília Mendonça.

Dulce gravou a música Amigos Con Derechos ao lado de Marília Mendonça, rainha do sertanejo que morreu em novembro de 2021 vítima de um acidente de avião. De acordo com a mexicana, a parceria com a brasileira “foi uma honra”:

“Ter cantado com ela pra mim foi uma honra, ter conhecido ela, ainda que sem conhecê-la fisicamente, conhecer sua história, cantar em espanhol com ela.”