Escadaria do Palácio Rio Branco será palco de Cantata de Natal nesta sexta-feira

A tradicional Cantata de Natal neste ano será realizada na próxima sexta-feira (1), às 19h30, nas escadarias e janelas do Palácio Rio Branco, no Centro da capital acreana. A apresentação será aberta ao público.

A cantata é composta por professores e estudantes da Escola de Música do Acre (Emac) e terá no repertório, canções de domínio popular, como Noite Feliz, Então é Natal, Bate o Sino, dentre outras.

Aproximadamente 100 músicos compõem o grupo, que conta com cantores, instrumentistas de cordas, que formam a orquestra, e uma banda-base, com bateria, teclado, guitarra, violão e baixo. O regente será o maestro Afonso Portela, coordenador-geral da Emac.

A Cantata de Natal é oferecida pelo Governo do Acre e recebe o patrocínio do grupo Energisa, que ofertou oficinas de música com artistas acreanos, para aperfeiçoar os estudos e os ensaios de membros da comunidade que participaram dos concertos.

“Com essa parte pedagógica, de fomento do ensino musical, também disponibilizaremos uma estrutura de equipamentos de som para abrilhantar os talentos dos músicos”, informa o diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Alexandre Xavier.