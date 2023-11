Família do Acre realiza rifa para custear cirurgia de garoto de 8 anos no Mato Grosso

A família do Renzo Caue, de oito anos, está realizando uma rifa solidária na internet com o intuito de arrecadar recurso para realização de uma cirurgia, no valor de R$ 10 mil.

O garoto foi diagnosticado com amigdalite crônica e já sofre com o problema há cerca de dois anos. Agora ele precisa passar por cirurgia nos dois ouvidos.

O procedimento será realizado em Mato Grosso e a família irá arcar com todos os gastos da viagem.

O prêmio da rifa será R$ 500 em dinheiro, que será sorteado assim que a família conseguir arrecadar os R$ 10 mil. Para aCristiane costa do nascimentomãe do paciente.