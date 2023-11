Federação realiza sorteio e define confrontos das oitavas do Estadual

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC) promoveu na tarde desta quinta, 16, um sorteio e definiu os confrontos da fase de oitavas de final do Campeonato Estadual Sub-13. As partidas serão disputadas na segunda, 20, e na terça, 21, e são eliminatórias.

Partidas

Saúde e Lazer x Flamengo

PSG x Chapecoense

AFEX x Santa Cruz

Xavier Maia x Acre Esporte

Na segunda, 20, a partir das 14h30, no Florestão

Galvez x Paulão

São Francisco x Joia de Cristo

Independência x Adesg

Recriança x Belo Jardim

Na terça, 21, a partir das 14h30, no Florestão