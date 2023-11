Fugitivos da FOC são lideranças do Comando Vermelho; veja os nomes e os rostos

Os oito fugitivos que conseguiram escapar do Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC) na noite desta quinta-feira (2) foram identificados como lideranças do Comando Vermelho (CV). As circunstâncias exatas da fuga estão sob investigação.

Segundo informações obtidas pela ContilNet, os fugitivos do pavilhão P, uma das áreas mais recentes do complexo prisional, respondem penas severas por crimes como tráfico, homicídio e assalto.

Embora a fuga tenha envolvido oito detentos, as notícias mais recentes informam que dois deles já foram capturados pelas autoridades locais. As operações para recapturar os demais foragidos estão em andamento, com equipes de agentes penitenciários, policiais e forças de segurança mobilizadas para localizá-los o mais rápido possível.

Os foragidos são:

1. Marduqueu Gomes Fernando Junior

2. Cézar Augusto Gomes de Souza

3. José Elisson da Silva Mendonça

4. Matheus Gomes do Nascimento

5. Rafael Pereira oliveira

6. Cristóvão Silva da Rocha