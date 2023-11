Graciele Lacerda é detonada em 1ª aparição após escândalo: “Sonsa”

Graciele Lacerda, que estava sumida do feed do Instagram desde as recentes polêmicas envolvendo as acusações de que teria usado um fake para detonar a família de seu noivo, Zezé Di Camargo, resolveu dar as caras nas redes sociais e foi detonada por alguns internautas.

A influenciadora reapareceu mostrando dois looks, um no sábado (4/11) e outro domingo (5/11). Porém, a recepção dos seguidores não foi nada agradável.

“Fingindo que não está acontecendo nada”, escreveu uma seguidora. Outra questionou: “Linda, porém não precisava nada disso. Já está rica, fosse viver sua vida tranquila. Para que se expor desse jeito?”. “Se fazendo de sonsa”, escreveu uma terceira pessoa nos comentários.

Entenda a Treta

O relacionamento entre Graciele Lacerda e a Família Camargo não está nada fácil. Isso porque, na última terça-feira (31/10), um perfil fake da influencer, que criticava os parentes de Zezé, seu marido, viralizou na internet. Zilu Godoy, ex do cantor, e Wanessa Camargo, por exemplo, detonaram a mulher e até a processaram.

Tudo começou quando Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo, filho de Zezé, revelou no Instagram, na última semana, que estava sendo perseguida por um perfil fake que era controlado por alguém da família. Entretanto, ela explicou que ainda “não poderia dar detalhes”. Já nesta ocasião, muitas pessoas associaram o exposed a Graciele Lacerda.

Leo Dias conversou com a esposa de Igor e descobriu mais detalhes sobre o caso. Entretanto, foi nessa terça-feira (31/10) que a bomba estourou de vez. Isso porque o colunista divulgou um vídeo em que deixava claro que Graciele era mesmo a dona do perfil fake, intitulado como PriscilaDantas568.