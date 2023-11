Herbário da Ufac: Guardião da biodiversidade amazônica e tesouro científico

No coração da Amazônia, mais precisamente nas dependências da Universidade Federal do Acre (UFAC), encontra-se um tesouro de valor científico inestimável: o Herbário UFACPZ. Fundado em 1979 pela Profª. Nívia Maria, o herbário tem desempenhado um papel importante na documentação e preservação da flora amazônica, sendo um ponto de referência para pesquisadores locais e internacionais.

Guardiã da diversidade botânica

Em uma entrevista exclusiva com a curadora do herbário, Profa. Dra. Almecina Balbino Ferreira, destacou a importância desse acervo para a compreensão da biodiversidade local. O Herbário UFACPZ é mais do que um depósito de plantas. É uma coleção viva que preserva a riqueza e a história da flora amazônica.

Com mais de 22.000 amostras de plantas e fungos desidratados, o herbário atua como uma enciclopédia viva da flora amazônica, fornecendo informações valiosas sobre sua composição, distribuição e potenciais usos.

O herbário “tem como função armazenar e conservar a diversidade da flora e funga da região Amazônica”, explica a professora.

Contribuições científicas e educacionais

O herbário é uma coleção formada por um conjunto de amostras de plantas secas, com informações sobre sua localização, tipo de solo, habitat, região, entre outras características possíveis de serem coletadas sobre o espécime, como: habito, altura, cor cheiro, resina, entre outras. Com parcerias nacionais e internacionais, as amostras estão indexadas na rede specieslink, proporcionando um acesso global aos dados científicos.

Antes da pandemia, o herbário recebia em média 20 pesquisadores e cerca de 600 alunos por ano. A Profa. Dra. Almecina destaca: “Esta coleção possui referência mundial. O Herbário UFACPZ é patrimônio da União, e possui referência mundial”.

Desafios e perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a curadora expressa seus objetivos: “Pretendemos informatizar por completo os dados das amostras existentes e coletar mais dados em locais subamostrados no estado.” A informatização completa do acervo busca tornar os dados mais acessíveis e atualizados, enquanto a coleta em locais subamostrados visa um entendimento mais abrangente da flora local.

Quanto aos desafios, a Profa. Dra. Almecina destaca a necessidade de investir em pesquisas colaborativas, especialmente na área de restauração florestal, afirmando: “O estado do Acre é um local onde a todo momento se descobre espécies novas, para tanto, precisamos ter o inventário da biodiversidade do estado bem documentado”.

Patrimônio científico e cultural

A curadora enfatiza o papel do herbário na sociedade acreana: “É um patrimônio científico, cultural e histórico da biodiversidade. Contribui para o conhecimento da flora local”.

Para a Ufac, a Profa. Dra. Almecina ressalta o reconhecimento: “Somos uma instituição comprometida não apenas com a formação de profissionais, mas também com a produção de conhecimento científico.” O Herbário UFACPZ é um símbolo desse compromisso, representando a excelência acadêmica e a contribuição para a compreensão e preservação da biodiversidade amazônica.

Em última análise, o herbário da UFAC, nas palavras da curadora, não é apenas um depósito de plantas; é um guardião da história natural, um farol de conhecimento em uma região que é o pulmão do nosso planeta.