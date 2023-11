Homem leva várias facadas durante desentendimento em lanchonete na capital

Na manhã deste domingo, por volta das 09h40, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para intervir em uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Custódio Freire, às margens da BR-364, no sentido Rio Branco ao Aeroporto Internacional de Rio Branco.

O incidente teve como protagonista Bruno dos Santos Silva, 26 anos, que, segundo testemunhas no local, participava de um encontro em uma lanchonete na rua projetada. Uma discussão acalorada entre Bruno e um indivíduo não identificado culminou em uma agressão brutal. Bruno foi surpreendido por vários golpes de faca na região frontal do corpo.

Após o ataque, mesmo ferido, Bruno conseguiu correr em busca de ajuda, refugiando-se na casa de vizinhos. O agressor, cuja identidade permanece desconhecida, evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.

O rápido acionamento do SAMU pelos populares foi crucial para o atendimento ágil da vítima. A ambulância de suporte avançado chegou rapidamente, e os socorristas, com destreza, realizaram todos os procedimentos necessários. Bruno foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral, apresentando quadro de saúde instável devido aos ferimentos, apesar de superficiais.

As autoridades locais, em especial a Polícia Civil, serão responsáveis por investigar as circunstâncias que levaram a essa tentativa de homicídio.