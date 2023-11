Homem pede ‘dormida’ em uma casa, proprietário não aceita e é golpeado até a morte

Um homem conhecido como Nena teria causado uma grande tragédia neste domingo (5), no seringal Iracema, no Alto rio Tarauacá, localizado no município de Jordão.

De acordo com informações da Polícia Militar, Nena teria chegado na casa de um homem identificado como Edgar e disse aos seus familiares que iria dormir no local. Quando o proprietário chegou, não gostou da presença do ‘visitante’ e mandou que ele se retirasse de sua propriedade.

Nena teria insistido em ficar na residência, e na madrugada, ainda pediu aos moradores uma bebida que ele disse ter levado até a casa.

Nesse momento começou uma discussão entre Nena e Edgar, que em seguida foi golpeado várias vezes pelas costas e caiu no chão sangrando até perder a vida.

Os filhos da vítima disseram à polícia que após golpear Edgar, Nena pegou uma arma tipo rifle para atirar em todos que estavam na casa, mas eles conseguiram tirar as armas das mãos do agressor, que continuou a lutar. Neste momento, uma das pessoas que estava sendo agredida pegou um pedaço de madeira e golpeou Nena até a morte.

O genro de Edgar, que mora do outro lado do rio, escutou os pedidos de socorro, mas chegando ao local só constatou o crime e resolveu levar vítima e o autor, já sem vida, pelo rio até o porto da cidade de Jordão.

A Polícia Civil do Jordão irá investigar a motivação e as causas desse duplo homicídio ocorrido no interior do Acre.