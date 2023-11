Horóscopo: veja as previsões para todos os signos nesta terça-feira

Intuições, pressentimentos e sexto sentido, você os tem? Nesta terça-feira, dia 7, o astral está bem prático, mas sem abrir mão dos aspectos mais sutis do universo. Dessa maneira, encontrar o ponto exato onde essas coisas se misturam e tornam a vida cotidiana mais fluida é a chave para realizar-se no aqui e agora.

Com a Lua Minguante avançando pelo sistemático signo de Virgem, a rainha da noite engata um favorável trígono – um ângulo de 120°, considerado auspicioso na metafísica astrológica – com o expansor e expansivo planeta Júpiter, no signo de Touro. Soma-se a isso o fato de o nosso satélite natural também entrar em um diálogo amigável – em um aspecto chamado de sêxtil, na astrologia – com o Sol escorpiano e temos aí uma boa mistura para quem sabe usar, de maneira inteligente, as habilidades psíquicas.