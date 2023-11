Idoso morre após receber descarga elétrica enquanto limpava quintal para receber a família

Uma tragédia abalou a tranquilidade da zona rural de Rio Branco, mais precisamente no KM 07 da rodovia AC-10, nesta terça-feira (21), na estrada de Porto Acre, cerca de dois quilômetros do ramal Costa e Silva até a propriedade. Um acidente doméstico resultou na morte de Ocimar do Nascimento Aguiar, um trabalhador de 69 anos.

Conhecido por seu Aguiar, passou o dia dedicado à limpeza de sua propriedade, preparando-a para receber a família em uma confraternização planejada para o final de semana. Contudo, por volta das 16h, seu filho, percebendo sua ausência, empreendeu uma busca pela vasta área da propriedade.

Foi dentro de um pequeno açude próximo à residência que o filho encontrou seu pai. Rápido e desesperado, ele conseguiu retirar Ocimar da água e levá-lo para dentro da casa. Infelizmente, os esforços foram em vão, pois o senhor de 69 anos já estava sem vida.

Diante da tragédia, os familiares acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, ao chegarem ao local os paramédicos constataram que a vítima já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar também foi chamada para o incidente. Uma guarnição do terceiro batalhão compareceu ao local, colhendo informações cruciais para a confecção do Boletim de Ocorrência (BO). Posteriormente, o Instituto Médico Legal (IML) da capital foi acionado. Os peritos realizaram uma minuciosa perícia e encaminharam o corpo de Ocimar do Nascimento Aguiar para a sede do IML em Rio Branco.