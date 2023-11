Jogos desta quarta-feira; onde assistir e horários

O São Paulo contra Fluminense e o Cruzeiro contra o Vasco pelo Brasileirão Série A são destaques do futebol desta quarta-feira, 22.

Campeão da Copa do Brasil, o tricolor encara o time carioca nesta noite no Maracanã, no Rio de Janeiro. Na 32º rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do São Paulo entra em campo com fortes habilidades de ataque, após bons resultados em partidas recentes, no entanto o desfecho da partida pode surpreender pelo Fluminense também estar em uma posição favorável.