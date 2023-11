Luana Andrade: o que é embolia pulmonar, que matou influencer após lipoaspiração

O que aconteceu com Luana Andrade?

De acordo com o Hospital São Luiz, Luana Andrade sofreu “intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca” após duas horas e meia de cirurgia e foi reanimada pela equipe médica. Segundo o hospital, a cirurgia foi feita por um médico e um anestesista contratados pela família da assistente de palco.

“A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje”, disse o hospital na nota.

A embolia pulmonar é uma condição causada por um coágulo — normalmente formado nos membros inferiores (trombose) — que se desprende das paredes dos vasos sanguíneos e se desloca em direção ao pulmão, entupindo os vasos desse órgão. O impedimento de passagem de sangue compromete a oxigenação do corpo, podendo ser fatal. Quanto maior o tamanho do coágulo, maior é o risco de morte do paciente.