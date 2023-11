Mais de 200 toneladas de lixo já foram retiradas durante mutirão de limpeza do Rio Acre

Na região que o Rio Acre percorre ao lado do bairro Base, já foram retiradas mais de 200 toneladas de lixo durante a operação Limpa Rio Acre que teve início no dia 20 de outubro.

E nesta sexta-feira, 2, a equipe da Secretaria de Governo (Segov) que coordena os trabalhos, foi vistoriar a ação de limpeza que está sendo realizada no percurso da gameleira. Somente na região da Base já foram retiradas 216 toneladas de lixo.

O secretário da Segov, Alysson Bestene, destaca que esse é um trabalho conjunto entre o governo do Acre e a prefeitura de Rio Branco, unidos em prol da população que aqui residem.

“Esse trabalho constante das equipes demonstra o cuidado com o meio ambiente, com o rio e aqui, todo esse lixo é destinado para unidade de tratamento, onde serão descartados. Pedimos para que as pessoas cuidem dos nos rios, e descartem resíduos no lugar correto”, enfatizou o gestor da Segov.

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) em parceria com a zeladoria do município de Rio Branco colocaram máquinas pesadas dentro do Rio Acre e estão retirando todos os entulhos. As equipes irão trabalhar durante todo o fim de semana, a previsão é que os trabalhos se encerrem na próxima segunda-feira, 6.

O governo do Acre, atento as mudanças climáticas e necessidades de preservação ambiental e saúde da população, organizou o maior mutirão já realizado no estado, unindo todas as secretarias para que o trabalho fosse executado de forma célere e eficaz.