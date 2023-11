Mais duas vítimas de acidente aéreo no Acre são identificadas; veja nomes

O governo do Acre, por meio do Departamento de Polícia Técnica Científica da Polícia Civil estadual, identificou mais duas vítimas do acidente aéreo que ocorreu no dia 29 de outubro, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Rio Branco. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (28).

Segundo a nota assinada pelo delegado-geral de Polícia Civil, Henrique Maciel, a identificação dos corpos foi realizada via exame de DNA. Segundo órgão, as vítimas são: Kleiton Lima Almeida (copiloto), 39 anos, natural de Itaituba (PA); Antonia Elisângela Gomes Bonfim, natural de Envira (AM).

Ao final, o gestor afirmou que o governo do Estado segue com o trabalho de identificação da última vítima do acidente aéreo.

Relembre: Queda de avião mata 12 pessoas em Rio Branco, no Acre

Dez passageiros, sendo nove adultos e uma bebê, e dois tripulantes morreram na queda. Segundo a Anac, o avião estava em situação regular.