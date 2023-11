Marina diz que reabertura da Casa de Chico Mendes é uma ‘reparação histórica’

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, não conseguiu retornar ao Acre para acompanhar a reabertura da Casa de Chico Mendes, que aconteceu no sábado (10). Porém, em suas redes sociais, a acreana fez questão de falar sobre a importância do local para a história acreana.

A restauração foi realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com investimento total de R$ 92 mil. Em seu texto, a ministra afirmou que a reforma do imóvel é uma reparação história.

“Hoje a casa de Chico Mendes foi reaberta. Como disse o presidente do @IphanGovBr, @leandrograss, “é uma reparação histórica com a família do Chico, com a comunidade de Xapuri, com o Brasil”.

Marina, que era amiga pessoal do líder seringueiro, fez questão de agradecer ao prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, pelos esforços empenhados junto à família de Chico Mendes, para que a casa fosse reaberta.

“Celebro os esforços feitos pelo Iphan, a prefeitura de Xapuri e a família de Chico, para que a reabertura da Casa se desse, abrindo também portas à conexão de todos os brasileiros com esse importante patrimônio histórico do Acre e do Brasil”, ressaltou.

A carreira de Marina Silva é marcada pela luta em defesa do meio ambiente, inclusive ao lado do ambientalista Chico Mendes, que a lançou como vereadora pelo PT em 1988. Finalizando sua fala, ela relembrou os ideais do amigo.

“Que a memória de Chico, como representante de toda a luta dos povos da floresta, muito bem destacada pelo prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, possa seguir movendo brasileiros de todas as regiões pelos ideais de Chico Mendes, com o compromisso do não desmatamento e do uso econômico sustentável da floresta”, finalizou.