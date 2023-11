Mulher que “se casou” com boneco de pano faz chá revelação para filho

“Eu queria que fosse um menino porque ouvi dizer que ter uma menina é muito caro e dá muito mais trabalho”, disse Meirivone, em entrevista ao tabloide britânico Daily Mail. “Mas o bebê ainda será bem-vindo e muito amado por mim e pelo pai dela”, acrescentou.

Meirivone também compartilhou um vídeo no qual pedia aos convidados que adivinhem o gênero no início da festa. No clipe, o pai da criança “responde” com silêncio.