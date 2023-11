No Acre, mais de 9 mil candidatos faltam segundo dia de Enem; taxa continua a segunda maior do país

O índice de faltosos no segundo dia de aplicação de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, realizado no último domingo (12), foi o segundo maior do país no Acre, sendo 9.213 candidatos que faltaram o exame. O número equivale a 37,95% de abstenção.

Os dados são de um levantamento preliminar divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Este ano, o Acre teve 92 locais de prova em 17 municípios, com um total de 953 salas. O levantamento aponta ainda que 15.064 candidatos compareceram aos locais de provas.

Com relação à taxa do ano passado, o número também foi maior, já que na modalidade impressa em 2022, a taxa ficou em 35,9% em 2022.

A taxa de faltosos no segundo dia no Acre seguiu a segunda maior do país. Dos 24.277 inscritos para fazer o Enem, 33,2% não compareceram no primeiro dia de provas no último domingo (5). Ou seja, mais de 8 mil inscritos se ausentaram da prova. Os dados do Inep mostram que a taxa de ausentes no estado acreano foi a segunda maior do país

Reaplicação da prova

O prazo para quem perdeu o Enem pedir a reaplicação e fazer as provas em dezembro abre nesta segunda-feira (13) e vai até sexta-feira (17).

Mas quem pode pedir a reaplicação? Apenas os candidatos que precisaram faltar porque estavam com alguma doença infecciosa prevista no edital (veja a lista) ou tiveram algum problema de logística ou foram alocados para fazer o exame em locais distantes por um erro da organização – cerca de 50 mil estão nesta última situação.

Quais são as datas de reaplicação do Enem? As provas serão realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro, mesmas datas da aplicação do Enem PPL, para pessoas privadas de liberdade.

Como pedir a reaplicação do Enem? Para solicitar a reaplicação, os candidatos devem acessar a Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante). As solicitações serão julgadas individualmente pelo Inep.