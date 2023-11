No Acre, PRF recupera veículo emplacado em Rondônia com registro de roubo

Na noite da última quarta-feira (29), uma Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre recuperou um automóvel com registro de roubo. O caso ocorreu na BR-364, em Senador Guiomard/AC. O motorista do veículo recuperado foi preso.

Por volta das 19h30min, policiais rodoviários federais realizavam serviço de ronda na rodovia federal, quando avistaram um carro trafegando em baixa velocidade. O condutor fazia movimentos incompatíveis com o trajeto da via e isso chamou a atenção dos PRFs. Após receber a ordem de parada, o condutor imobilizou o veículo no acostamento e lá foi realizada a abordagem. Na consulta aos sistemas disponíveis, constava para o veículo restrição por roubo. O abordado informou que havia ingerido bebida alcoólica, constatado por teste de etilômetro, e apresentou várias versões sobre a origem do automóvel e motivo de ter vindo ao Acre.

Diante das evidências, o homem de 50 anos de idade recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil daquela cidade. O proprietário do automóvel emplacado em Ji-Paraná (RO) foi informado da recuperação do seu bem.

Para denunciar crimes contra o patrimônio, ligue 191.