“Ó Paí, Ó 2” marca as estreias da semana no cinema de Rio Branco

Mais três filmes chegam às telas do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, nesta quinta-feira (23). Os longas “Ó Paí, Ó 2”, “Napoleão” e “Não Tem Volta” são opções variadas para quem busca um bom entretenimento para se divertir.

O filme “Ó Paí, Ó 2” é a sequência de “Ó Pai, Ó” (2007) e marca o retorno de Lázaro Ramos como Roque, ao lado de uma nova geração de personagens, filhos dos moradores do velho cortiço no Pelourinho e que entram na luta pela causa negra de forma bem humorada e regada a música e poesia. Mais de uma década se passou entre os dois filmes e o cortiço de Joana continua carregado de festas, fofocas e confusões.

Agora, Roque está prestes a lançar sua primeira música e acredita que vai se tornar um artista de sucesso. Dona Joana segue lidando com o luto pela perda de seus dois filhos e com a convivência conflituosa com os inquilinos. Além disso, Neusão perdeu seu bar para uma turma de caráter duvidoso e o bairro se prepara para a festa de Iemanjá, enquanto lida com as polêmicas dos vizinhos.

Já o longa “Napoleão” é um olhar original e pessoal sobre as origens de Napoleão Bonaparte (Joaquin Phoenix) e sua rápida e implacável ascensão a imperador, visto através do prisma de seu relacionamento visceral e muitas vezes volátil com sua esposa e verdadeiro amor, Josephine (Vanessa Kirby).

Vindo do nada, como um oficial de artilharia do exército francês, o longa retrata sua jornada, até ser derrotado e exilado na ilha de Santa Helena. Conquistando o mundo para tentar conquistar o amor de Josephine, suas táticas lhe renderam uma forte reputação e foi preciso sete coalizões de potências diferentes para derrotá-lo.

A comédia nacional “Não Tem Volta” conta a história de Henrique (Rafael Infante), um homem que, depois de perder um grande amor, acaba decidindo contratar uma empresa de matadores de aluguel para tirar sua própria vida e acabar com seu sofrimento. A empresa tem apenas uma regra: após a assinatura e o pagamento, a decisão não tem volta Depois de contratado, não há nenhuma maneira de voltar atrás com o serviço.

Além disso, ele não conhece a identidade do assassino. Porém, os planos de Henrique mudam subitamente quando Gabriela (Manu Gavassi), uma antiga paixão, retorna à sua vida buscando reatar o relacionamento.Henrique envolve-se, então, em uma trajetória repleta de situações tensas e mirabolantes para se salvar e, finalmente, ficar com a mulher que ama.

Além de “As Marvels’, os filmes “Trolls 3 – Juntos Novamente”, “Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim”, “Taylor Swift: The Eras Tour” e “Jogos Vorazes – A Cantiga Dos Pássaros E Das Serpentes” continuam em cartaz. A promoção “Todos pagam meia” continua valendo todos os dias. Os ingressos podem ser comprados online pelo site https://www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Araújo.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Via Verde Shopping é o primeiro shopping da cidade de Rio Branco. Inaugurado em 2011, é um espaço para boas experiências, compras, entretenimento, gastronomia e conforto.

Está localizado na região de principal expansão da capital acreana. Com ABL de 28 mil m², o empreendimento oferece um mix de 101 marcas, incluindo marcas líderes como Renner, Riachuelo, Marisa, C&A e O Boticário, e algumas exclusivas no Estado.

O único shopping da cidade conta também com seis salas de cinema stadium e premium, com tecnologia de última geração, 3D, tela maxscreen e diversas opções de lazer e entretenimento. Mais do que um centro de compras e lazer, o Via Verde Shopping é um equipamento social que atende a cerca de 350 mil pessoas por mês e já beneficiou milhares de pessoas com iniciativas sociais, como ações de incentivo de adoção de animais, doação de sangue, arrecadação de roupas, acessórios e alimentos não-perecíveis, além de campanhas voltadas à valorização das mulheres. Saiba mais em https://www. viaverdeshopping.com.br/index. php.