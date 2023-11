Operação da PF, concurso e Casa de Chico Mendes; veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

VÍDEO: assaltantes quebram vidro de loja da Honda e furtam motos; prejuízo é de quase R$ 50 mil

Apesar do trabalho que vem sendo feito pelas polícias Militar e Civil de Sena Madureira, até a manhã desta segunda-feira (6), as duas motocicletas que foram furtadas da loja da Honda ainda não foram recuperadas. O crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada de sábado (4), sendo praticado por duas pessoas.

Professores e técnicos da Ufac paralisam atividades nesta terça-feira; entenda

Os docentes da Universidade Federal do Acre (Ufac) decidiram, em assembleia geral realizada na última semana, aderir à paralisação nacional da categoria, que acontece nesta terça-feira (7).

TERÇA-FEIRA

PF deflagra operação que investiga fraude em licitação e lavagem de dinheiro em cidades do Acre

As cidades de Porto Walter e Cruzeiro do Sul e Rio Branco, no Acre, e de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, estão, na manhã desta terça-feira (7), sob investigação de uma operação da Polícia Federal.

Morre Nazira Mamed, dona da pensão que vendia o melhor filé acebolado de Rio Branco

A comerciante aposentada Nazira Mamed Maia, moradora do bairro da Base, em Rio Branco, será sepultada nesta terça-feira (7). Ela faleceu na segunda-feira (6), aos 92 anos, de causas naturais.

QUARTA-FEIRA

VÍDEO: envolvido em sequestro de famílias é preso em casa luxo de Rio Branco

Na manhã desta quarta-feira (8), a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), cumpriu um mandado de prisão expedido contra D. S. M., de 29 anos. O homem foi preso em uma residência de alto padrão, localizada no bairro Bosque, em Rio Branco.

Militares do Acre podem ser pagos pela União e impedidos de se filiarem a partidos, prevê projeto

O Senado aprovou na terça-feira (7) o projeto que institui a Lei Orgânica das Polícias Militares e Corpo do Bombeiros do país. O PL agora vai para sanção do presidente Lula e, se sancionado, a folha de pagamento da PM e do Corpo de Bombeiros do Acre passará a ser de responsabilidade da União.

QUINTA-FEIRA

Governo divulga resultado da prova objetiva do concurso do Iapen; veja lista

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen/AC), torna público o resultado preliminar da prova objetiva e abre prazo para recurso, conforme o edital.

Estudante é encontrada morta no banheiro de casa no interior do Acre

O começo da tarde desta quinta-feira (9), foi marcado por um acontecimento trágico em Sena Madureira. A jovem Amanda Rislem, residente no bairro Jardim Primavera, foi encontrada morta dentro do banheiro de casa.

SEXTA-FEIRA

Casa de Chico Mendes é reaberta em Xapuri; investimento chega a quase R$ 100 mil

Um importante ponto turístico do estado do Acre foi reinaugurado na manhã desta sexta-feira (10), a Casa de Chico Mendes, localizada na Rua Batista de Morais, em Xapuri. O local estava fechado para reforma desde 2018.

Assassinato de PM que recebeu vários tiros e caiu em rio completa 14 anos; corpo nunca foi encontrado

O mês de novembro ficou marcado para sempre na história da família Moreira por conta do assassinato do sargento da Polícia Militar de Sena Madureira Jossimar da Costa Moreira, conhecido popularmente como Mazinho. No último dia 3, se completaram 14 anos de sua morte. Em 3 de novembro de 2009, ele se encontrava em missão na BR-364, precisamente na conhecida balsa do Rio Purus, próximo ao município de Manoel Urbano, quando foi atingido por disparos de arma de fogo, caiu no Purus e seu corpo até hoje não foi encontrado.