Ossada humana encontrada no interior do Acre levanta suspeitas de ataque de onça

Uma uma descoberta macabra abalou nesta quinta-feira (9) a tranquilidade do ramal Jarina, na localidade do assentamento da álcool Brás, em Capixaba, interior do Acre (AC). Restos mortais, possivelmente pertencentes ao senhor Manoel José da Costa, 66 anos, desaparecido há cerca de quinze dias, foram encontrados pela própria família.

A angustiante busca da família se intensificou quando, durante uma varredura na área, avistaram um esqueleto ao solo, próximo a restos de roupas e à identidade de Manoel José da Costa. Imediatamente, a polícia militar do município foi acionada, que por sua vez solicitou a presença do Instituto Médico Legal (IML) da capital devido à dificuldade de acesso à localidade.

Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a descoberta e acionaram o IML para realizar a perícia e o recolhimento dos restos mortais do idoso. O sobrinho da vítima, Mateus da Costa Freire, relatou que a família já havia feito diversas buscas na região, mas foi somente hoje que a descoberta foi feita.

Questionado sobre as circunstâncias do desaparecimento de seu tio, Mateus mencionou a presença de onças na área. “Naquela localidade tem muita onça, e elas atacam mesmo”, disse ele. Acrescentou ainda que o esqueleto estava espalhado, não sendo encontrado o crânio nem as duas mãos do seu tio.