País tem 63 mil vagas em 212 concursos com salários de até R$ 30,6 mil

O Brasil tem 53.576 vagas previstas para todos os níveis de escolaridade em ao menos 212 concursos com editais abertos. O maior salário, de R$ 30.617,25, é para o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO). As inscrições terminam em 23 de novembro. São 28 vagas para o cargo de promotor de Justiça.

O valor para registro é de R$ 310. A prova objetiva está prevista para 28 de janeiro de 2024.

PCSC

A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (PCSC) oferece 60 vagas com remunerações que variam de R$ 10.620,99 até R$ 22.828,99.

As oportunidades do certame são para psicólogo e delegado.

Os interessados podem se inscrever até 21 de novembro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de registro varia de R$ 250 a R$ 300, e as provas devem ocorrer em 28 de janeiro do ano que vem.

DF

No Distrito Federal, o edital do concurso Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater), por exemplo, está publicado e oferta 126 oportunidades, de níveis médio e superior, com salário inicial de até R$ 6,3 mil, além de benefícios.

As inscrições poderão ser realizadas pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) até 3 de dezembro. As taxas de participação variam de R$ 67 a R$ 87.

Confira informações sobre as oportunidades:

Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO)

Inscrições: até 23 de novembro

Vagas: 28

Cargo: promotor de Justiça

Salário: R$ 30.617,25

Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (PCSC)

Inscrições: até 21 de novembro

Vagas: 60

Cargos: delegado e psicólogo

Salário: R$ 10.620,99 a R$ 22.828,99

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF)

Inscrições: até 3 de dezembro

Vagas: 126

Cargos: extensionista rural, técnico especializado e assistente administrativo

Salários:R$ 5.218,063 a R$ 6.310,06

Polícia Militar de Pernambuco (PMPE)

Inscrições: até 13 de dezembro

Vagas: 2,7 mil

Cargos: oficial e praça

Salários: R$ 3.419,88 a R$ 10.855,91