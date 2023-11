Parapan: Brasil fatura mais 6 pódios e já soma 59 medalhas na natação

A natação paralímpica brasileira segue conquistando o maior número de medalhas no Parapan de Santiago (Chile). Nesta terça-feira (21) foram mais seis pódios: quatro ouros, uma prata e um bronze. Desde sábado (18), primeiro dia de provas da modalidade, o Brasil já assegurou 59 medalhas.

O cartarinense Talisson Glock, de 28 anos, foi o primeiro a subir no topo do pódio nesta terça-feira (21).

O Brasil fechou com 48 medalhas o terceiro dia de competições dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. Entre os destaques da segunda-feira (20), estão os nadadores Gabriel Araújo, Gabriel Bandeira e Gabriel Cristiano, que faturaram medalhas de ouro. Além disso, o Brasil ganhou também medalhas no judô, com destaque para Brenda Freitas, seis ouros no tênis de mesa, medalhas no halterofilismo, entre outros bons resultados.