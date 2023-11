Pista vence Capixaba e fica a um empate da decisão do Estadual

Em um jogo decidido no minuto final, Pista venceu o time de Capixaba por 4 a 3 na noite desta quarta, 15, no ginásio Álvaro Dantas, e abriu vantagem em uma das semifinais do Campeonato Estadual de Futsal. Daniego, Fabinho, Sacolinha e Kall marcaram os gols do Pista enquanto Marlon (2) e Henrique anotaram para a equipe do interior.

Jogo equilibrado

Pista e Capixaba realizaram uma partida equilibrada desde o início. Capixaba foi para o intervalo vencendo e na segunda etapa, o Pista aproveitou melhor as oportunidades e conseguiu a virada. “Ganhamos um jogo importante, mas precisamos pensar na partida de volta. Vamos trabalhar e manter a concentração para uma partida difícil”, comentou o fixo Kall.

Partida de volta

Capixaba e Pista disputam a partida de volta das semifinais no sábado, 18, às 19 horas, em Capixaba. O Pista tem a vantagem do empate para ser finalista. Se Capixaba ganhar, a definição do classificado será na prorrogação ou nas penalidades.