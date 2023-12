Polícia apreende carro com placa e documentos adulterados no interior do Acre

Nesta quinta-feira (30) policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran), apreenderam um carro com informações e documentações adulteradas, durante abordagem no trevo de Senador Guiomard, interior do Acre.

O carro foi parado e ao realizar vistoria nos itens de identificação veicular, como placas, numeração de chassi, dentre outros, os militares perceberam inconsistência nas informações.

Foi realizada uma vistoria minuciosa e foi observado que a numeração do chassi do interior do veículo, localizada no assoalho, do lado do passageiro dianteiro, havia sido recortada, ainda o código QR-code de ambas as placas de identificação apresentavam avarias e que estas, aparentavam ter sido feitas de forma proposital.

Diante do fato os militares encaminharam o automóvel e o condutor à delegacia do município de Senador Guiomard para que fossem tomadas as providências cabíveis.