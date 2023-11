Polícia Civil captura três pessoas ligadas a roubos de motocicletas

Nesta sexta-feira (10), a Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu os nacionais E.S.V., de 20 anos, e A.S.O., de 29 anos, além de apreender um adolescente, todos suspeitos de envolvimento em roubos de motocicletas nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

Segundo narrativa dos policiais civis, na última quarta-feira (8) os suspeitos, munidos de uma arma de fogo, levaram a motocicleta de um residente local.

Na tarde da última quinta-feira (9), os mesmos indivíduos teriam cometido outro roubo, desta vez em Brasiléia, na região do ramal do Jarinal. A vítima, um técnico em internet que retornava de um atendimento a um cliente, foi abordado por A.S.O., que estava com uma arma de fogo em punho.

“Imediatamente após o registro do boletim de ocorrência, a equipe de investigadores de Brasiléia agiu rapidamente, identificando um indivíduo com as mesmas características repassadas pela vítima. Com o suspeito, estava um menor, que portava um simulacro de arma de fogo, sendo detido pela polícia”, destacou o delegado de polícia que atua em Brasiléia, Eric Maciel.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou sua participação nos dois roubos e entregou seu comparsa. Diante das evidências, foi representada a prisão preventiva. Ambos foram colocados à disposição da Justiça para responderem pelos crimes cometidos.