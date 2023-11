Polícia Militar age rápido e recupera caminhão roubado com eletrodomésticos em Rio Branco

Policiais militares do 2° Batalhão de Polícia Militar em ação rápida na tarde de terça-feira (21) recuperaram um caminhão com mercadorias, além de prender um dos envolvidos e apreender entorpecentes e munições, no bairro Belo Jardim, Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

Os policiais receberam um chamado via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a ocorrência de roubo a um caminhão de uma loja. Chegando ao local encontraram as vítimas, dois funcionários da empresa, que foram rendidos por três homens armados.

Os agentes das forças de segurança rapidamente iniciaram buscas e encontraram o veículo que ainda estava com toda a mercadoria em seu compartimento (baú). Os militares perceberam que dois indivíduos assistiam a atuação dos policiais e que eles tinham as mesmas características passadas pelas vítimas.

A equipe tentou se aproximar quando os envolvidos se evadiram, apenas um dos suspeitos (monitorado por tornozeleira), foi capturado e reconhecido pelas vítimas, após busca pessoal foi encontrado entorpecentes e munições de calibres variados em sua posse. Os militares encaminharam o envolvido e todo material recuperado na ocorrência para a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.