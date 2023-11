Prefeita do Acre diz que sofre ‘perseguição’ e recebe ataques por ser mulher

Durante a reunião da bancada federal do Acre com prefeitos do estado na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), nesta sexta-feira (10), a prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia (PDT), afirmou que vem sofrendo perseguições após ser alvo de diversas ações do Ministério Público e críticas de outros políticos.

O desabafo da prefeito foi dito enquanto ela se solidarizava com o prefeito do Bujari, Padeiro, que sofreu uma agressão nesta semana, durante reunião com moradores da Zona Rural do município.

“Sofro muito agressão psicológica e moral. E nem sempre temos os apoio dos próprios colegas. Três anos sofrendo mentiras, falando coisas terríveis ao meu respeito. E ninguém faz nota afirmando: “Poxa, a gente se solidariza com a prefeita”, disse em alusão a nota de repúdio publicada em defesa de Padeiro.

Lucineia disse ainda que os ataques são feitos em razão de ser uma mulher na política. “Todos sabem o quanto é difícil ser mulher na política, que é um ambiente ainda mais machista”.