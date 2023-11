“Que as mulheres assumam o protagonismo na política”, diz Damares em evento lotado no Maison

A senadora pelo Distrito Federal e ex-ministra dos Direitos Humanos governo de Jair Messias Bolsonaro, Damares Alves (DF), comandou na noite deste sábado, 18 , no Maison Borges, em Rio Branco, o 1º Encontro de Mulheres Republicanas do Acre, além do lançamento da campanha de filiação do movimento “Mulher, Tome Partido”.

O evento contou com a participação da comitiva nacional de mulheres republicanas e lideranças que devem disputar as eleições municipais no pleito de 2024.

A apresentação da campanha de filiação ficou por conta da parlamentar, secretária nacional de Mulheres Republicanas. Durante sua fala, a senadora comentou sobre sua trajetória na política e incentivou as mulheres presentes a encorajar outras lideranças femininas para que participem ativamente da política e possam tomar partido pelas pautas de interesse das mulheres, crianças, idosos, das pessoas com deficiência, família e, principalmente, pelo Brasil.

“Este é um novo momento para o Republicanos, no qual estamos focados em ampliar ainda mais a participação da mulher no cenário político, fortalecendo a atuação das mandatárias e dando voz àquelas mulheres conservadoras que têm o sonho de entrar para a política”, frisou Damares.

A senadora enfatizou que o movimento de mulheres republicanas cresceu no país. “Queremos que a mulher assumam o protagonismo na política, e queremos fortalecer isso aqui no Estado. Trazer as mulheres acreanas para uma posição mais ativa no processo político-eleitoral”.