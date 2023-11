Quem é o “barão do agro” que gastou R$ 15 mi no casamento da filha

O casamento da artista plástica Rayssa Scheffer com o empresário Nivaldo Santiago, em Cuiabá, no Mato Grosso, pode ser descrito como a realização de um sonho. Vestido suntuoso e decoração luxuosa, com direito a milhares de flores, deram o tom da celebração, que ocorreu no último sábado (25/11) e tem dado o que falar.

Avaliada em R$ 15 milhões, de acordo com a revista Veja, a festa foi bancada pelo pai da noiva, Elusmar Maggi. Sócio do grupo Bom Futuro, o “magnata do agro”, como é conhecido, ganhou notoriedade no ano passado ao doar R$ 1 milhão ao time de futebol Internacional.

Família influente

A fortuna do empresário do Mato Grosso vem de uma das maiores produções de soja do mundo. Ele é um dos sócios do grupo Bom Futuro. O empreendimento nasceu da agropecuária, mas, no decorrer de quatro décadas de existência, expandiu para outras áreas, como energia, imobiliária e aeroportuária.

“A partir do cultivo agrícola, agregamos valor com o processamento e a armazenagem de grãos e algodão, com a pecuária e piscicultura, com a produção de sementes de alta tecnologia, com a geração de energia limpa e renovável. Na atividade imobiliária, promovemos o desenvolvimento regional através da expansão de áreas urbanas, e através da atividade aeroportuária investimos na conexão aérea entre as unidades produtivas e o centro administrativo e deste com o mundo”, detalha a descrição no site do grupo.

Elusmar e o irmão, Eraí, são primos do ex-governador e ex-senador Blairo Maggi, que foi ministro da Agricultura no governo Temer. Eles integram uma das famílias mais ricas e influentes do Brasil — em 2014, foi eleita a 7ª mais rica do país, com patrimônio estimado em R$ 4,9 bilhões.

Paixão pelo futebol

Ano passado, o empresário ganhou notoriedade ao doar R$ 1 milhão ao SC Internacinal para o pagamento de uma multa contratual que permitisse a participação do jogador Rodinei em uma partida contra o Flamengo.

Em 2019, o “magnata do agro” chegou a ir ao estádio Beira-Rio para assistir à partida entre o time do coração e o Nacional, do Uruguai — e saiu contente com a vitória do time colorado. No fim do duelo, ele foi o responsável por entregar o troféu de melhor jogador ao uruguaio Nico López.

Discrição

Apesar de muito reservado, nas redes sociais, Elusmar compartilhou alguns cliques, demonstrando tanto a paixão pelo agronegócio quanto pelo futebol.

Além disso, em uma das publicações, ele se declara para a esposa, Solange Scheffer. “O destino se encarregou de trazer a esposa perfeita. Ela é incrível em tudo o que faz e é dona do sorriso mais lindo do mundo!”, escreveu o empresário.