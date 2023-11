Raio atinge e mata 16 vacas em fazenda em Sena Madureira;

Dezesseis animais morreram após um raio atingir uma fazenda nesta quarta-feira (15) na zona rural do município de Sena Madureira, no interior do Acre. Segundo consta, um raio caiu em uma propriedade na região do ramal dos terçados e matou 16 animais que estavam no campo.

Fotos tiradas no local mostram os bovinos caídos no campo após serem atingidos em cheio pelo raio. Não há relatos de moradores feridos.

No começo da tarde, por volta das 12:40 horas, a zona urbana também foi atingida por fortes raios, contudo, não houve pessoas feridas no perímetro urbano.