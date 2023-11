Rio Branco registra “baixa proficiência” em inglês e fica em último lugar no ranking, diz estudo

De acordo com o estudo, Rio Branco registrou a pontuação 453 e foi classificada na categoria “baixa” em inglês, junto com outras cinco cidades do Brasil. Em relação aos estados brasileiros, o Acre ficou em 26º lugar no ranking, também classificado na categoria de proficiência “baixa”, ficando acima somente do Maranhão que ficou na categoria “muito baixa”. A pontuação do estado acreano foi de 450.