Saiba por que você não pode usar cotonete para limpar os ouvidos

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o cotonete não é o meio ideal para limpar os ouvidos. Ao usar o objeto para higienizar as orelhas, a cera é empurrada para o fundo do canal auditivo, o que causa um acúmulo maior de resíduo.

“Ele também pode causar lesões na pele do canal auditivo. Pressionar a cera para o fundo pode perfurar o tímpano e causar danos nos ouvidos. Além disso, há também um risco maior de contrair infecções”, alerta a fonoaudióloga Sophy Magee, da Boots Hearingcare, do Reino Unido em entrevista ao site The Mirror.