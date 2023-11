Santa Cruz, Rei Artur, CT Furacão e Flamengo estão nas semifinais do Estadual

Santa Cruz, Rei Artur, CT Furacão e Flamengo estão classificados para as semifinais do Campeonato Estadual Sub-11. Nos confrontos realizados na tarde desta quarta, 22, os resultados dos duelos das quartas foram: Santa Cruz 6 x 0 Plácido de Castro; Rei Artur (2) 0 x 0 (1) Galvez; CT Furacão 6 x 0 Esporte Saúde e Flamengo 2 x 1 Acre Esporte.

Semifinais na segunda

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC) confirmou para segunda, 27, a partir das 15 horas, no Florestão, as semifinais do Estadual. O Santa Cruz joga contra o Rei Artur e o CT Furacão enfrenta o Flamengo.

Temporada fecha dia 4

As finais dos Estaduais Sub-11 e 13 estão programadas para o dia 4 de dezembro, data para fechamento da temporada de 2023 do futebol acreano.