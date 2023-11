Veja quem era o fã de Taylor Swift que morreu em assalto no Rio

O jovem estudante de engenharia aeroespacial Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, foi morto durante um assalto no Rio de Janeiro nesse sábado (18/11). Sul-matogrossense, ele havia ido à capital fluminense para ver o show da cantora Taylor Swift que seria realizado neste domingo (19/11).

O jovem foi morto a golpes de faca próximo à praia de Copacabana, na zona sul carioca. Seu corpo foi encontrado na madrugada deste domingo (19/11). Ele havia ido ao Rio acompanhado de suas primas, que foram ouvidas pela polícia sobre as circunstâncias em que ocorreu o latrocínio (roubo seguido de morte).

Gabriel morava em Belo Horizonte (MG) desde 2019, onde fazia seu curso universitário. Ele era filho único de Inês Mongenot Santana, secretári-adjunta da Secretaria de Assistência Social de Campo Grande (MS).

Em uma rede social, Gabriel se descrevia como alguém “sempre buscando desafios que me coloquem em cenários em que eu possa aprender e contribuir”.

A família de Gabriel espera que o corpo do estudante seja liberado ainda neste domingo. Ele será transportado para a capital do Mato Grosso do Sul, onde a família aguarda para a realização do velório.

Homenagens

Amigos e conhecidos de Gabriel usaram as redes sociais para prestar homenagens ao jovem. A prefeita de Campo Grande, Adriana Lopes (PP), também se manifestou sobre o caso e publicou uma mensagem de conforto à família dele.

“Neste período de tamanha tristeza, desejo que a paz seja o refúgio que os console e guie na jornada de superação. Que a lembrança do seu filho Gabriel seja um farol de amor e que vocês encontrem conforto nos momentos mais difíceis”, escreveu Adriane.